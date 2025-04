Angelina Jolie é presenteada com peça artesanal amazônica durante visita ao Brasil

Durante sua passagem pelo Brasil, a atriz Angelina Jolie foi presenteada com uma peça exclusiva confeccionada pelo estilista amazonense Maurício Duarte, em parceria com artesãos indígenas do estado. O encontro aconteceu na última sexta-feira (4), em São Paulo, e foi celebrado por Duarte nas redes sociais.





Angelina está no país com a organização Rewild, que atua na preservação de ecossistemas e na valorização de saberes tradicionais em todo o mundo. Em sua visita à AYA Earth, o primeiro e maior ecossistema brasileiro dedicado à economia regenerativa e carbono zero, Jolie conheceu o trabalho de Maurício Duarte, que pertence à etnia Kaixana.

A atriz recebeu uma faixa artesanal produzida com arumã, planta típica da Amazônia, criada em parceria com indígenas da etnia Curipaco, conhecidos por sua arte em cestarias no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Em publicação nas redes sociais, o estilista compartilhou fotos do encontro e elogiou a atuação de Angelina em causas humanitárias:

“Hoje foi um dia muito especial. Tive a honra de apresentar meu trabalho a @angelinajolie — um trabalho feito por muitas mãos, com muito amor e afeto. São momentos como esse que reforçam a importância de acreditarmos nas nossas ideias e nos nossos sonhos”, escreveu.

Fonte: g1/Amazonas