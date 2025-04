Anitta contesta uso de seu nome por farmacêutica no setor de cosméticos

A cantora Anitta entrou com uma ação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) contra a farmacêutica Farmoquímica para impedir que a empresa utilize a grafia “Anitta” em produtos da área de cosméticos. A empresa, que há quase 20 anos possui o registro da marca “Annita” (com dois N) para um vermífugo, solicitou em 2023 a ampliação do uso da marca para incluir itens cosméticos — desta vez com a grafia idêntica à do nome artístico da cantora (com dois T).





A equipe jurídica de Anitta, que tem o nome registrado desde 2016, argumenta que a coincidência pode gerar confusão entre os consumidores, especialmente por se tratar de produtos voltados ao mesmo público. A cantora também deu entrada no pedido de registro da própria marca para uso no segmento de cosméticos.

A contestação ainda está em análise no INPI, e a Farmoquímica não se pronunciou até o momento.

