Anitta e Whindersson Nunes enviam helicóptero para ajudar desabrigados no sul da Bahia

Anitta e outros famosos se mobilizaram para ajudar as vítimas das enchentes do sul da Bahia. Na última sexta-feira (11), Whindersson Nunes pediu para que alguém lhe ajudasse com um helicóptero para prestar socorro a população. Prontamente, a artista atendeu ao humorista.

Embora a cantora não tenha anunciado sua colaboração nas redes sociais, o humorista fez questão de agradecer. “Anitta com duas ligações ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato pra me buscar em festinha e, na hora de pedir a mer** de um helicóptero, faz de conta que não entende a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado, Anitta. De coração”, escreveu.

Vale lembrar que a cantora afirmou que estava a par do que estava acontecendo no estado. Desta forma, Whindersson aproveitou para explicar a situação da Bahia. “A chuva levou as estradas e, na cidade, está impossível de transitar. Acho que a solução seria helicóptero pro resgate de pessoas ilhadas e pra levar doações. Tem gente só com a roupa do corpo. Estamos mandando dois, mas um pra atender as aldeias indígenas seria top demais”, disse ele.

Jucuruçu e Guaratinga são os municípios mais afetados pelas chuvas. Isso porque os rios Gado Bravo e Jucuruçu transbordaram, fazendo com que as cidades ficassem inundadas.

Anitta com duas ligação ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato pra me buscar pra festinha e na hora de pedir a merda de um helicóptero fazem de conta q não entendem a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado @Anitta de coração — Whindersson (@whindersson) December 11, 2021

