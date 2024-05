Anitta perde seguidores ao revelar prática religiosa em novo clipe

Anitta perdeu cerca de 100 mil seguidores após compartilhar fotos de sua prática religiosa no Instagram para promover o clipe “Aceita”, parte de seu último álbum “Funk Generation”. A cantora, que segue a religião do candomblé, divulgou imagens relacionadas ao Carnaval 2025 da Unidos da Tijuca, dedicado ao orixá Longun Edé.





Em seus stories, Anitta desabafou sobre a perda de seguidores, enfatizando que valoriza mais a qualidade do que a quantidade de seus seguidores nesta nova fase de sua carreira.

Além disso, ela compartilhou uma prévia do clipe onde se identifica com Longun Edé e destaca sua conexão com a cultura afro-brasileira. A legenda reflete sua relação com a divindade, sua importância nos rituais do candomblé e seu papel na valorização da juventude negra.

