Anne Moura desiste da pré-candidatura à Prefeitura e vem para concorrer uma vaga de Vereadora

A secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, tomou a decisão de desistir da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus e de apoiar o ex-deputado federal, Marcelo Ramos, anteriormente indicado pelo presidente Lula e pela presidente do PT/Nacional, Gleisi Hoffman.





Ao ser questionada sobre as bandeiras de luta que irá levantar como pré-candidata a vereadora da capital do maior estado em extensão territorial do país, Anne afirmou que não se afastará dos temas que defende desde o seu ingresso na política.

“Ampliar a participação das mulheres na política é fundamental. Mulheres, mães ocupando os espaços de discussão e de decisão politica é essencial para acabar com a ausência de políticas direcionadas para o social. A questão ambiental e indígena, assim como a juventude e a saúde estão permanentemente entre as minhas prioridades”, enfatizou.

Ane acrescentou que as suas pautas continuarão as mesmas, porém, fortalecidas com o apoio das lideranças nacionais.