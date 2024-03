Anoar Samad entrega cargo de secretário de Saúde do AM

Após três anos, Anoar Samad deixa o posto de titular da Secretaria de Estado da Saúde. A saída já foi confirmada pelo governo do Amazonas.





Nas redes sociais, o agora ex-secretário relembrou momentos de sua gestão, como os casos durante a pandemia de covid-19, ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e agradeceu a oportunidade ao governador Wilson Lima. “Tivemos muitos feitos em benefício do povo”, disse.

No lugar de Anoar Samad, assume a enfermeira de carreira dos quadros da SES-AM desde 2005, Nayara Maksoud, que atuou, entre outros cargos, como secretária executiva adjunta de política de saúde entre 2019 e 2022, foi diretora do Hospital Francisca Mendes até julho de 2023 e, até ontem, respondia como coordenadora do Complexo Regulador do Amazonas.