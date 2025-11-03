Anvisa suspende venda e produção de cafés da Vibe Coffee

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (3) a suspensão imediata da fabricação, distribuição, venda, propaganda e uso de todos os produtos da marca Vibe Coffee, produzidos no Espírito Santo.





A medida foi motivada por irregularidades sanitárias, incluindo ausência de licença e registro dos produtos, falhas graves nas boas práticas de fabricação como falta de rastreabilidade e protocolos operacionais padrão e condições inadequadas de higiene, constatadas em inspeção da Vigilância Sanitária local.

No site oficial, a Vibe Coffee informa vender cafés em grão e moídos de grãos selecionados do Espírito Santo e Minas Gerais, com preços entre R$ 49 e R$ 170. A empresa ainda não se manifestou sobre a decisão da Anvisa.

Essa é a segunda suspensão de cafés vendidos pela internet em menos de uma semana. Na terça-feira (28), a agência já havia determinado o recolhimento do pó “Fellow Criativo”, da marca Cafellow, por uso de ingrediente não autorizado e alegações falsas de benefícios à saúde.

Fonte: Terra