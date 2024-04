Ao contrário de Sinésio Campos, Anderson Sousa ‘foge’ de todos os eventos do União Brasil

Ao contrário do presidente estadual do PT, Sinésio Campos, que tem ido a todas as reuniões, eventos, inaugurações promovidas pelo governador Wilson Lima e pelo pré-candidato do União Brasil à prefeitura de Manaus, Roberto Cidade, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, que é do União Brasil, ‘foge como o diabo foge da cruz‘, de todos os convites endereçados pelo seu partido a ele.





Hoje, às 17h30 horas, no mesmo horário que o governador Wilson Lima e o pré-candidato do União Brasil, Roberto Cidade estavam abrindo o evento consolidado no calendário oficial da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam 2024), com casa lotada, o prefeito de Rio Preto da Eva, mais uma vez, se fez ausente.

Estranhamente, no mesmo horário, 17:30 horas, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (União Brasil) estava em reunião com o prefeito David Almeida (Avante), para montar estratégia de campanha, no Paço Municipal (prédio antigo da prefeitura), na Praça Dom Pedro II, Centro.

Gazetando eventos do UB

Não é a primeira vez que Anderson ‘gazetou’ os eventos do União Brasil, todos, desde o lançamento da pré-candidatura de Roberto Cidade, quando fingiu gripe crônica e incurável, mas que na verdade estava era bebendo com amigos em um restaurante da cidade.

É como se o prefeito estivesse sempre tentando encontrar alguma desculpa, no mesmo horário, para não ir aos eventos e inaugurações do seu partido.

Para os opositores do prefeito, em Rio Preto da Eva, ele, notadamente, está evitando aparecer ao lado do pré-candidato a prefeito pelo União Brasil. O motivo ainda é desconhecido do grande público.