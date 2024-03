Apaixona Manaus: vem aí o maior festival de música no Sambódromo

A empresa organizadora do 1º Festival de Música Apaixona Manaus, Orquídeas Produções e Eventos, apostará em grandes nomes da música com canções para apaixonados e amantes da música romântica. No próximo dia 3 de maio, no sambódromo de Manaus, localizados na Av. Pedro Teixeira, 2565 – Dom Pedro, a partir das 20h, será palco para momentos inesquecíveis de músicas renomadas e cantadas por grandes vozes como Joelma, Tierry e Walkyria Santos.





O projeto “Apaixona Manaus”, surgiu em uma roda de conversas com os grandes produtores da Orquídeas Produções, que em um dia de bate-papo, resolveu relembrar grande músicas de Banda Calypso, Magníficos e outros artistas da atualidade. O mais interessante do projeto Apaixona, é que o repertório de todas as atrações tenha apenas canções que fale de Amor, Romance, Casais etc.

Em um show destinado para namorados, casais e amantes, o ‘Apaixona Manaus’ terá estrutura de palco submedida de 20×10, com decoração instagramavél de coração para romantizar e deixar o clima mais amoroso no sambódromo. O evento conta também, com áreas de alimentação, áreas de vista privilegiada, acessos privativos, camarotes decorados e uma super pista para o grande público.

O público pode aguardar doze horas de muita música romântica com mais sete atrações, dentre elas três nacionais e locais que passarão pelo palco do ‘Festival de Música Apaixona Manaus’. Para abrilhantar o evento Lucas Moura, Rabo de Vaca, Maykinho Feras do Forró e DJ Gabe farão parte do inesquecível Apaixona Manaus.