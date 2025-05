Apoio federal chega a São Paulo de Olivença após erosões no Alto Solimões

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, realizou uma visita técnica a São Paulo de Olivença (AM) para apoiar a população afetada pelas chamadas “terras caídas” — deslizamentos provocados pela erosão nas margens do rio, que atingiram dezenas de famílias no fim de 2024.





A ação, feita em parceria com as defesas civis estadual e municipal, mapeou as áreas atingidas, orientou moradores e ajudou na elaboração do plano de trabalho para liberação de recursos federais. A vistoria também identificou moradias e estruturas que não haviam sido incluídas no pedido inicial de ajuda.

Moradora há 16 anos, a cabeleireira Zilda Moraes foi uma das afetadas. Alertada a tempo pela Defesa Civil, ela conseguiu deixar a casa antes do desabamento, mas perdeu lar e sustento. “Tenho esperança de recomeçar com dignidade”, afirmou.

Após o desastre, o município teve a situação de emergência reconhecida, o que permitiu ações como aluguel social e entrega de cestas básicas. Com uso de drones e capacitação de agentes comunitários, o governo também fortaleceu a prevenção com alertas via SMS.

A experiência serviu ainda como modelo para municípios vizinhos, como Amaturá, que enfrentam riscos semelhantes. Para o Governo Federal, reconstruir não é apenas erguer casas, mas garantir segurança e dignidade às famílias afetadas. »» LEIA MAIS

Fonte: MIDR