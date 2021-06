Após ataques, David Almeida entrega Distrito de Obras totalmente revitalizado

O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, entregaram na manhã desta terça-feira, 15/6, o Distrito de Obras Oeste, localizado na Compensa, zona Oeste de Manaus, completamente revitalizado após os ataques de facções criminosas ocorridos no início deste mês.

“Semana passada, nós estávamos aqui, em um cenário desolador, revoltante para uma cidade como Manaus, e oito dias depois, o cenário está totalmente transformado. Estamos entregando o melhor distrito de obras em infraestrutura, mais moderno”, disse David Almeida.

Na ação criminosa, a base administrativa do Distrito e vários de seus itens foram incendiados, assim como uma retroescavadeira – de uma empresa terceirizada – que estava no pátio. Mais de 70 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), atuaram na recuperação do patrimônio municipal.

A estrutura foi praticamente toda renovada, com a reconstrução de todo o telhado, piso, paredes, troca de portas e janelas, que agora oferecem mais segurança, nova rede elétrica e hidráulica, pintura recapeamento asfáltico em todo o terreno, além da construção de um muro de segurança no entorno de todo o Distrito Oeste.

“O Distrito, agora revitalizado, está muito mais preparado para atender ainda melhor a população desta área da cidade. Aqui tem um pouquinho de cada secretaria (mão de obra). E a determinação firme do prefeito é que a gente procurasse o caminho mais célere para devolver o Distrito de Obras da Compensa à sociedade. É muito importante reforçar que, apesar da obra, as atividades não foram interrompidas, graças a uma força-tarefa que uniu servidores de todos os nossos distritos”, disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

Com 51 servidores, o Distrito é responsável por levar infraestrutura aos bairros São Jorge, Vila da Prata, Glória, Santo Antônio, São Raimundo, Santo Agostinho e as três etapas da Compen