Após casos positivos de coronavírus, Benjamin Constant intensifica prevenção

Após testes confirmarem quatro casos de coronavírus, a Prefeitura de Benjamin Constant passou a agir com mais rigidez no combate à doença. As entradas da cidade, tanto aérea como fluvial, continuam sendo rigorosamente monitoradas.

Além disso, os voos ficarão suspensos por 15 dias a partir desta sexta-feira (17). Todos os passageiros que chegam a Benjamin de avião são isolados em um hotel e submetidos a testes rápidos.

As barreiras de fiscalização nas comunidades indígenas também estão sendo reforçadas. “A entrada nesses locais só será permitida aos moradores. Estamos ampliando esse controle na área indígena, com o apoio dos órgãos competentes”, explicou o prefeito do município, David Bemerguy.

Os pacientes confirmados estão isolados na Residência Universitária da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Os resultados são de testes rápidos, ainda não definitivos e os pacientes já estavam em isolamento e monitoramento. Além dos casos confirmados, mais seis pessoas estão em isolamento e sob investigação. ‘Faremos aquisição de 2 a 4 mil testes, para ampliarmos o monitoramento”, ressaltou o prefeito.