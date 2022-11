Após convocação para a Copa do Mundo, Pedro pede namorada em casamento

O amor é lindo! Logo após ser confirmado para a Copa do Mundo do Catar, o centroavante Pedro, do Flamengo, se ajoelhou e pediu a namorada em casamento!

Ele fez a surpresa para a namorada Fernanda Nogueira durante a transmissão ao vivo que a Fla TV fazia na casa dele, durante a convocação dos jogadores feita pela equipe de Tite. E e a namorada disse o “sim” na hora! (veja a lista completa do Tite abaixo)

Ele comemorou o sonho de uma vida inteira e agradeceu à força que recebe da Fernanda: “Para ficar marcado de vez esse dia. É um dia especial, e ficou mais ainda. Primeira convocação para Copa, um sonho que tenho desde criança. E ela me ajudou muito nos momentos difíceis. Então, esse dia vai ser lembrado para sempre”, afirmou o jogador.

Não caiu a ficha

Falando sobre a convocação, Pedro explicou esse sonho que tem desde pequeno: “Eu realizo um sonho de criança. A concorrência é muito grande, são muitos jogadores de qualidade. Ainda estou meio assim… não caiu a ficha”, afirmou.

O jogador contou que, por conta de uma lesão, foi obrigado a adiar o sonho:

“Olhar para trás e ver o que passei. Uma lesão que adiou minha ida para seleção. Momentos difíceis no Flamengo, já que o ano não começou do jeito que eu queria. Graças a Deus eu hoje consegui”.

Entre comemorações e agradecimentos, ele deixou uma promessa:

“Agora é focar na Copa, porque queremos trazer o hexa”.

A estreia do Brasil

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às quatro da tarde, horário de Brasília, contra a Seleção da Sérvia.

A segunda rodada será disputada contra a Suíça, no dia 28, à uma da tarde.

Já a última partida da fase de grupos, contra a Seleção de Camarões, será no dia 2 de dezembro às quatro da tarde.

E, finalmente, o Brasil inteiro vai voltar a vestir a mesma camisa verde e amarela!

Veja a lista dos convocados por Tite

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes

Neymar – PSG

Vinicius Júnior – Real Madrid

Antony – Manchester United

Rodrygo – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Pedro – Flamengo

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli – Arsenal

Fonte: Só Notícia Boa