Após denúncia polícia prende homem com arma de fogo no São Raimundo

MANAUS – Uma ação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) na noite de terça-feira (26/01) prendeu um homem de 30 anos em flagrante com uma arma de fogo no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. O infrator já havia sido preso, em julho do ano passado, suspeito do crime de roubo.

A prisão ocorreu por volta das 19h na Avenida Padre Agostinho, onde Anderson Alves Bastos, vulgo “Chumbinho”, foi encontrado portando uma pistola PT 840. Denúncia feita ao telefone 181, o serviço de disque-denúncia da SSP-AM, minutos antes, informou a presença do suspeito no local ostentando a pistola. Ele não resistiu à prisão.

O infrator foi flagranteado e conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia Civil, no Santo Agostinho, também na zona oeste, onde vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.