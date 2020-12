Usuário de drogas entrega boca de fumo e mulher acaba presa em Manacapuru

MANAUS – Policiais militares lotados no 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, prenderam uma mulher na manhã desta quarta-feira (09), por envolvimento no comércio ilícito de drogas naquele município, distante 68 quilômetros da capital.

De acordo com as informações do comandante do 9º BPM, major Padilha, os militares que realizam a ronda nas áreas comerciais da cidade avistaram um indivíduo em atitude suspeita, na rua Waldemar Ventura, bairro São José, por volta das 8h30, e procederam à abordagem.

O homem demonstrou nervosismo durante o procedimento e, após a busca pessoal, foi encontrada com ele uma porção de substância supostamente maconha tipo skunk. Questionado sobre a origem do material ilícito, o suspeito informou que comprara com uma mulher em uma casa localizada na mesma via. Foi solicitado apoio de outra equipe e, já no local, ao adentrar a residência, as equipes policiais encontraram a mulher.

Nas buscas, os militares encontraram uma porção de entorpecentes possivelmente do tipo cocaína; material para embalo, como tesoura e vários sacos plásticos; um simulacro de arma de fogo; e a quantia de R$ 1.481,00 em dinheiro. Diante do flagrante, a mulher foi detida e, juntamente com o material apreendido, encaminhada à delegacia de polícia de Manacapuru para a conclusão dos procedimentos legais.