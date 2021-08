Aposentados e pensionistas são chamados a rever possíveis valores em atraso

O sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas anuncia que pessoas de várias categorias profissionais no Amazonas, podem ter direito a revisão do valor da aposentadoria ou da sua pensão mensal.

Através de Edital, o Sindicato está convocando todos os aposentados e pensionistas que tiveram o seu benefício concedido no período de – março de 1994 a fevereiro de 1997 -, pelo INSS, para averiguar se existem valores em atraso a receber, com um ganho significativo em sua renda mensal.

O sindicato fica na Rua Duque de Caxias, n.º 958, Bairro Praça XV de Janeiro, Manaus – AM, CEP 69020-141. Para maiores informações, liguem: (92) 991318747.