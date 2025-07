Área rural de Manaus terá serviços eleitorais até amanhã

A Comunidade Agrícola São Francisco de Caramuri, localizada na área rural de Manaus, na região do Médio Amazonas, recebe a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para a oferta de diversos serviços. As atividades encerram nesta sexta-feira (25).





A previsão é de que mais de 150 pessoas sejam atendidas nos três dias de atividade. Entre os serviços oferecidos estão a emissão da primeira via do título de eleitor, transferência de local de votação, revisão de dados cadastrais e regularização de títulos cancelados.

O objetivo dos trabalhos é facilitar o acesso aos serviços eleitorais e fortalecer a cidadania. Dessa maneira, a Justiça Eleitoral tem ampliado sua presença em comunidades e municípios distantes.

A iniciativa integra a programação da 12ª Semana da Cidadania e Saúde Rural, organizada pelos moradores da região, reunindo ações de diferentes órgãos. A participação do TRE-AM é coordenada pela 70ª Zona Eleitoral, sob a responsabilidade do chefe de cartório, Aquino Souza, que destaca a relevância da ação para a população local, composta, principalmente, de produtores rurais.