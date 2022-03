Arena da Amazônia e Zamith serão sede do XIX Torneio Nacional de Futebol Society

As praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas vão sediar a XIX edição do Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público, que será realizado entre os dias 16 e 19 de junho de 2022. Mais de 150 jogos serão realizados no evento esportivo que acontecerá na capital do estado, com mais de 15 associações inscritas de todo o país.

Os jogos contarão com partidas no Estádio Carlos Zamith e Arena da Amazônia, onde será realizada a grande final do torneio. “É uma honra ser o primeiro Estado da Região Norte a receber o torneio do Ministério Público. O reconhecimento do potencial esportivo do Amazonas demonstra a força transformadora do esporte em nosso estado”, comentou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O sorteio da tabela de jogos ocorrerá no dia 03 de junho, dividido em quatro categorias: Sênior, Super Máster, Máster e Força Livre. O evento ainda contará com apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa que darão o suporte turístico aos visitantes.

“Serão realizados quase 160 jogos num período de 4 dias, é um evento que traz para a cidade de Manaus quase 1500 pessoas e que contribui muito com vários setores da economia. Além do eventual potencial turístico, pois as belezas naturais e culturais do Amazonas são apresentadas para o Brasil inteiro”, comentou Alessandro Samartin de Gouveia, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público.

Congresso – O Governo do Amazonas participou, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), do stand da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), no XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, na cidade de Fortaleza – CE.

No stand, entre os dias 23 e 26 de março, foi realizada uma ação de divulgação dos estádios onde serão realizados os jogos. Na ocasião, foi divulgado o número de associações integrantes do campeonato e a sede oficial do XIX Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público, em Manaus.