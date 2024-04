Arena da Amazônia está pronta para receber a disputa entre Amazonas FC e Sport Recife

A Arena da Amazônia está pronta para o confronto entre Amazonas FC e Sport Recife, neste sábado (20/04), às 16h, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Este jogo marca o retorno de um clube amazonense à Série B após 18 anos de ausência. A Onça Pintada, busca fazer história, defendendo as cores e a paixão do esporte regional, em sua estreia na competição.





“A Arena da Amazônia está pronta para sediar essa grande partida, que será também um momento inesquecível para as famílias, torcedores e todos que acreditam no futebol amazonense”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Em 2024, a Arena da Amazônia será cenário de importantes disputas esportivas, só no Campeonato Brasileiro Série B a Onça Pintada deve jogar 19 partidas. O Estádio ainda recebe confrontos da Copa do Brasil, Copa Verde, e as séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino, tornando-se um templo do futebol amazonense e nacional.

A Arena passou por um processo de manutenção e revitalização, sob a coordenação da Sedel. Os esforços incluíram lavagem de alta pressão, terraplanagem, limpeza interna e externa, além de pinturas diversas e cuidados especiais com o gramado. As instalações, como vestiários e áreas comuns, receberam atenção particular para assegurar que atletas, equipes técnicas e torcedores desfrutem de um ambiente seguro e agradável.

Futebol de Mesa

No domingo (21/04), a partir das 8h, o Estádio Carlos Zamith recebe a 3° etapa amazonense do Torneio Jonei Picanço de Futebol de Mesa. Organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam), o evento tem como finalidade preparar os botonistas participantes para competições nacionais.

Tênis de Mesa

A Vila Olímpica de Manaus é palco do Tênis de Mesa Brasil (TMB) Challenge Plus 2024, a competição nacional inicia nesta sexta-feira (19/04), e segue até domingo (21/04), a partir das 8h. O evento deve reunir cerca de 170 competidores dos estados do Amazonas, Ceará, Roraima, Pernambuco e Bahia.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal de Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub 15, neste sábado e domingo (20 e 21/04), a partir das 8h.

A bola também rola, na Arena Amadeu Teixeira, no sábado (20/04), às 19h, entre Náutico Sangue de Boi e ADD Buriti de Boa Vista. A disputa é válida pela Copa do Brasil de Futsal.

Handebol

O Ginásio Renné Monteiro recebe neste sábado (20/04), a partir das 15h, a Taça Laércio Miranda de Handebol Adulto. A competição reúne 13 equipes em busca das melhores colocações no pódio e pontos no ranking estadual da modalidade.

Futebol

No Estádio Ismael Benigno acontece no domingo (21/04), às 15h30, a partida entre Recanto e 3B, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A2.

Agenda completa:

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Brasileiro Série B- Amazonas FC x Sport Recife

Data e hora: Sábado (20/04), às 16h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Vila Olímpica

Competição: TMB Challenge Plus Tênis de Mesa

Data e hora: Sexta, sábado e domingo (19, 20 e 21/04), às 8h

Organização: FTMA

Entrada: Gratuito

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15

Data e hora: Sábado e domingo (20 e 21/04), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

Competição: Taça Laércio Miranda de Handebol 2024

Data e hora: Sábado (20/04), às 15h

Organização: LIHAM

Entrada: Gratuito

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino A2- Recanto x 3B

Data e hora: Domingo (21/04), às 15h30

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Estádio Carlos Zamith

Competição: 3° etapa amazonense Torneio Jonei Picanço

Data e hora: Domingo (21/04), às 8h30

Organização: FEFMAN

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Copa do Brasil de Futsal

Data e hora: Sábado (20/04), às 20h

Organização: FAFS

Entrada: Ingressos