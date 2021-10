Armas e drogas são retiradas de circulação e criminosos acabam atrás das grades

A polícia prende em diferentes ocorrências, dois homens de 25 e 29 anos e uma mulher de 26, com os quais foram apreendidos entorpecentes do tipo sintético, além de uma arma de fogo e uma motocicleta com restrição de roubo. As prisões ocorreram na noite de quarta-feira (29) e na madrugada de hoje (30/09), nas zonas norte e leste da capital.

Em uma das ações, por volta das 2h30 desta quinta-feira (30), a equipe de policiais na viatura Força 02, em patrulhamento de rotina, efetuaram abordagem a um veículo suspeito, modelo Kia Cadenza, sem mais características informadas, ocupado por um homem e uma mulher na avenida João Câmara, no bairro Novo Aleixo.

Durante revista, os policiais encontraram com os ocupantes um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. No veículo, os militares encontraram 1 quilo de maconha tipo skunk, além de um total de 775 comprimidos com aspecto de drogas sintéticas do tipo ecstasy.

Em razão do flagrante, os dois foram detidos e encaminhados, juntamente com todo o material ilícito apreendido, incluindo três aparelhos celulares e uma balança digital, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, foi constatado que eles já possuíam registro criminal.

Durante outra ação na zona leste, por volta de 22h de quarta-feira, uma equipe de Força Tática recebeu denúncia informando que uma motocicleta roubada estaria em uma garagem na rua Paguana, no bairro Jorge Teixeira. No local indicado, os policiais localizaram a motocicleta modelo Honda Fan 125, de cor vermelha e placa adulterada ou “fria” JXO-0947, na garagem de um homem de 29 anos, que foi detido em flagrante. A ocorrência foi encaminhada ao 14º DIP.