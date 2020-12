Arqueiro indígena é bicampeão brasileiro de Tiro com Arco

O arqueiro indígena da etnia Kambeba, Nelson Moraes, conquistou, no último domingo (13), o título de bicampeão brasileiro de Tiro com Arco, na categoria Juvenil. A disputa ocorreu na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, e o atleta faz parte do Projeto Arquearia Indígena, realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

O Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco consagrou Nelson Moraes, que competiu pela última vez na categoria Juvenil. Aos 20 anos de idade, ele já conquistou mais de 14 medalhas desde o início do projeto da FAS, participou de competições internacionais e foi Campeão Brasileiro Juvenil em 2019.

Morador da comunidade Três Unidos (a 60 quilômetros da capital) e pertencente à etnia Kambeba, Inha (nome indígena de Nelson) relata que desde muito pequeno costumava brincar com flecha de tacana, uma espécie de bambu que serve para fazer flechas de caça. Ele relata que seus títulos no esporte são motivo de muito orgulho para a comunidade, que sempre celebra com festa as conquistas no tiro com arco.

“Este foi meu último ano na categoria juvenil, por isso queria ganhar. Ganhei e eu fiquei muito feliz”, comemorou o atleta. Em 2021, Nelson quer continuar competindo, porém na categoria Adulto. “Quero continuar competindo, pois graças ao esporte muitas portas se abriram para mim. Conheci países como Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, México e Itália”, disse. “De uma brincadeira, eu conheci o esporte, que me abriu muitas possibilidades”, acrescentou.

A Arquearia Indígena é um projeto coordenado pela Agenda Indígena da FAS, com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e da Federação Amazonense de Tiro com Arco. Além de Nelson Moraes, participam também os atletas Drean Braga, Graziela Paulino e Gustavo Paulino, que competem na categoria Adulto.