Arraiá Geek agita fim de semana no Shopping Ponta Negra com dança, cosplay e cultura pop

Fãs da cultura geek terão uma vasta programação neste fim de semana. A partir de sexta-feira (18), o Shopping Ponta Negra realizará o Arraiá Geek, com várias atividades, como Freeplay Games, Just Dance, oficina de Papercraft, Boardgames (jogos de tabuleiro) e Quiz Geek, dentre outros. e ainda contará com uma brincadeira na temática de arraial.





O evento é gratuito e ocorrerá no piso L2, em frente ao Blend Mineiro, no horário das 10h às 21h (sexta/sábado) e das 12h às 21h (domingo). As inscrições podem ser feitas pelo site shoppingpontanegraspn | Instagram | Linktree

Os vencedores das atividades receberão premiações como troféus, medalhas e brindes dos empreendedores do evento e de lojistas do shopping.

Logo no primeiro dia, sexta-feira, haverá batalha de dança. Quem quiser participar, poderá efetuar inscrição na hora do evento. O concurso está previsto para as 17h, com o resultado programado para as 19h55 do mesmo dia.

No sábado, a partir das 10h, haverá Just Dance FreePlay, e, às 15h, será a vez de Random Dance K-POP. Para as 16h, está previsto um novo concurso, desta vez de K-POP solo, no qual os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (16). O resultado deve sair às 18h55 de sábado.

Às 17h30, acontece o Random Dance K-POP. Uma oficina Cosplay também vai acontecer no evento. A Costura Geek – Primeiros Pontos no Cosplay deve iniciar às 19h, tendo como ministrante Julie Turibi.

O último dia de Arraiá Geek terá Karaokê Geek, Concurso Karaokê e Cosplay. As inscrições começaram na terça-feira (15).

Às 17h de domingo, haverá o Desfile Cosplay. Na sequência, começa a Oficina Cosplay: Teatro Geek – Atuação e Performance para Cosplayers. O ministrante é Edson Ramalho – Edpool.

Às 19h será a vez da Oficina Cosplay: WIG para iniciantes – Como escolher a peruca do seu cosplay e como salvar as perucas emboladas. A ministrante será Thay Oliveira.

Às 19h55 sai o resultado do concurso Cosplay. A festa tem encerramento previsto para as 20h.

Além da programação de palco, durante todo evento haverá mesas para jogar BoardGame (jogos de tabuleiro), feirinha geek com vários produtos e acessórios para os amantes da cultura Pop. A novidade deste arraiá será a 1ª Mostra Cosplay Metamorfose: O Poder de Ser Quem Quiser, onde serão exposto cosplays usados por cosplayers locais em comemoração ao dia nacional do Cosplay (21/07), organizada por Kamy Marçal junto com a Casa Geek 42, que está em apoio ao Arraiá Geek no Shopping Ponta Negra.

A Coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, disse que o público Geek tem grande frequência no local, por isso a importância do arraial com a temática nerd. “Sempre procuramos realizar eventos voltados para o universo Geek. É um público grande, com uma proposta criativa riquíssima. Então, o Arraiá Geek chega como mais uma oportunidade de reunir os amantes dessa cultura para brincar, interagir, adquirir conhecimento, trocar experiências e também expor os seus talentos nos concursos de Karaokê e Cosplay”, comenta.

Curiosidade e interação

Para o coordenador do Arraiá Geek, Guilherme Lestat, o objetivo do evento é gerar a interação do público Geek com as tradições da festa junina, proporcionando diversão com as brincadeiras e demais atividades a serem realizadas.

“Queremos que toda a família participe e quem estiver passando pelo shopping também, pois, sempre tem alguém com curiosidade e querendo saber mais sobre o universo Geek”, afirmou o coordenador.

Ainda de acordo com Lestat, a cultura Geek está em uma constante evolução não apenas em Manaus. “Todo mundo tem um pouco de Geek dentro de si, ao usar uma camisa da Marvel ou de Star Wars, por exemplo. Isso acaba gerando uma identificação com as obras do universo Geek”, completa.

O público Geek, gamer, k-popper, na avaliação do coordenador, está cada vez mais engajado e tornando a receptividade para eventos como o Arraiá Geek bastante positiva, resultando também em uma gama maior de programação para os adeptos e curiosos dessa cultura.