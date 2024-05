Arsepam deflagra Operação Viagem Segura – Corpus Christi, a partir desta quarta-feira

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) deflagra, a partir desta quarta-feira (29/05), a ‘Operação Viagem Segura – Corpus Christi’, no período de 29 de maio a 2 de junho. A previsão é que 21 mil pessoas deixem a capital amazonense durante o feriado prolongado utilizando os transportes intermunicipais sob fiscalização do órgão.





Para garantir a segurança, estão programadas mais de 800 fiscalizações ao longo dos cinco dias. A Arsepam prevê que mais de 500 abordagens serão realizadas no transporte rodoviário intermunicipal, enquanto as restantes, cerca de 300, ocorrerão no modal hidroviário.

O diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, explicou que os trabalhos da autarquia acontecem diariamente, mas, em feriados prolongados, a fiscalização é intensificada com o apoio de equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), da Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Rodoviário

Mais de 11.500 pessoas devem usar o modal rodoviário intermunicipal durante a operação.

O chefe do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), João Esperança, destacou que, com o aumento do fluxo de passageiros no período, houve 22 pedidos de horários extras de três empresas do modal rodoviário intermunicipal. Foram seis pedidos solicitados pela Emtram – Empresa de Transportes Manacapuru, com destino para Manacapuru e Novo Airão; oito pedidos para Itacoatiara, sendo quatro de ida e quatro de volta, realizados pela Expresso Transamazônica; e oito pedidos para Itacoatiara, especificamente quatro de ida e quatro de volta, requeridos pela Viação Eucatur.

As vistorias no modal rodoviário acontecem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul; na Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; na Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

Hidroviário

No modal hidroviário intermunicipal, mais de 10 mil passageiros devem utilizar esse sistema em cinco dias. O Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) projeta mais de 300 fiscalizações.

Os trabalhos nesse modal são desenvolvidos no Porto de Manaus, atendendo também as balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital, e no Porto da Ceasa.

Canais de denúncia

A Ouvidoria da Arsepam está à disposição 24 horas para receber denúncias e esclarecer dúvidas, podendo ser contatada pelo WhatsApp (92) 2020-1117. Além disso, atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, através do número 0800 280 8585.

Para quem preferir atendimento presencial, o serviço está disponível das 8h às 14h, na Rodoviária de Manaus. Digitalmente, os serviços podem ser acessados pelo sistema Fala.BR (plataforma de acesso à informação), e-mail ([email protected]) e pelas redes sociais no perfil @arsepamamazonas.