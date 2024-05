Arsepam vistoria Porto de Parintins para transporte hidroviário intermunicipal

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), em parceria com a Casa Militar do Estado do Amazonas, realizou nesta quinta-feira (30/05) uma vistoria nas instalações do Porto de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A inspeção foi realizada para atender às necessidades de operação da autarquia no serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros durante o 57º Festival Folclórico de Parintins, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2024.





O diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, destacou a importância da vistoria para o aprimoramento da fiscalização durante o Festival de Parintins.

“O governador Wilson Lima determinou que a Arsepam seja diligente na supervisão das embarcações, beneficiando tanto os operadores quanto os usuários do modal hidroviário”, destacou.

A vistoria no Porto de Parintins foi realizada pelo chefe do Departamento de Transporte Hidroviário (DETH), o engenheiro Afonso Almeida, que avaliou a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) como positiva para o recebimento do grande volume de passageiros. Almeida ressaltou que a infraestrutura atual está adequada para atender ao aumento significativo de visitantes durante o festival, garantindo a segurança para o transporte de passageiros e cargas.

Durante o Festival de Parintins, a Arsepam intensificará as ações de divulgação dos canais de comunicação para os usuários dos serviços, por meio de campanhas de fiscalização e publicidade no município. A intenção é garantir que os usuários estejam cientes dos seus direitos e deveres.

A vistoria e as ações planejadas pela Arsepam reforçam o compromisso da agência em garantir a segurança e qualidade no transporte hidroviário intermunicipal durante todo o evento cultural, assegurando uma experiência positiva para todos os visitantes e moradores de Parintins.