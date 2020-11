Arthur declara voto em Amazonino e diz que é nítida a diferença de experiência

Ao votar no Colégio Estadual Dom Pedro II, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, declarou voto no candidato Amazonino Mendes. Como justificativa, ele falou da experiência do prefeiturável.

“É nítida a diferença de experiência entre os dois. Meu voto é de Amazonino Mendes”, afirmou Arthur.

Após a votação, Arthur seguiu com os compromissos previstos em sua agenda para este domingo de eleições. Ele também passou pela obra da avenida Mário Ypiranga Monteiro.