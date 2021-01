Arthur Neto entrega chave da cidade para David Almeida

Arthur Virgílio Neto, agora ex-prefeito de Manaus, fez a entrega simbólica da chave da cidade de Manaus ao prefeito empossado David Almeida, na tarde desta sexta-feira (1º), mantendo a tradição democrática.

O encontro ocorreu na sede da Prefeitura de Manaus, na sala de reunião do gabinete do prefeito, bairro Compensa, Zona Oeste, de forma restrita para evitar aglomeração.

Na ocasião, Arthur destacou a sensação de dever cumprido e, principalmente, do papel fundamental que a democracia exerce na sociedade. “Fez-se a democracia. Mais uma vez alguém que se elegeu por oito anos entrega a cidade para um novo gestor. É a chamada alternância de poder, uma das marcas mais fundamentais da democracia. Desejei mil felicidades ao David, disse que ele tem toda a estrutura para fazer um grande governo.

Despeço-me com saudade, mas confiante, porque a democracia sempre aponta o melhor caminho”, declarou Arthur Neto, acompanhado de sua esposa, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Ao receber as chaves, Davi Almeida reconheceu a trajetória política de Arthur Virgílio e declarou que irá seguir as melhorias para a cidade. “É uma honra muito grande que o senhor (Arthur) me concede, espero ser um prefeito dedicado.

Desejo êxito e sucesso ao senhor, que é um dos grandes expoentes da política do nosso Estado”, disse o novo prefeito, acompanhado de sua filha Fernanda.

Diplomata de carreira e com 42 anos de vida pública, tendo ocupado postos de destaque no cenário nacional, como ministro-chefe de governo da Presidência da República no governo FHC e senador, Arthur Virgílio afirmou que, após um breve e merecido momento de descanso, irá se preparar para reforçar a importância da defesa de temas como a proteção da Amazônia e a manutenção e melhoria da Zona Franca de Manaus, além das bases da cidade inteligente que construiu.