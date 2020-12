Arthur Neto entrega mais 71 novos ônibus para reforçar o transporte público

Mais 71 novos coletivos foram entregues nesta quarta-feira, 30/12, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, na área do terminal de integração Helso do Carmo Ribeiro, o T6, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus. Somando-se aos outros 112 ônibus entregues em setembro, agora são 183 unidades novas, completando um legado de melhorias no transporte público, que inclui a construção de quatro estações de transferência, novos terminais e plataformas centrais na avenida Constantino Nery.

“São mais 183 ônibus, renovando a frota e aposentando alguns. Nesta quinta concluo minha gestão e eu lutei até o final para que tivéssemos ônibus novos e ainda deixando um compromisso que vai beneficiar o próximo prefeito, que é de completar a entrega de 300 ônibus logo no início do ano, ou seja, mais 117 veículos. No apagar das luzes, os coletivos estão aqui e vão oferecer alguma melhoria no sistema”, disse o prefeito de Manaus.

Arthur Neto vem realizando extensa agenda de entrega de obras, fruto de sua gestão. “Estou extremamente exaurido, mas eu não conheço cansaço quando se trata de cumprir com meus deveres e fazer o meu papel. Esses ônibus vão servir ao meu governo? Não! Mas vão servir ao povo de Manaus”, completou.

A chegada dos novos ônibus faz parte das medidas anunciadas e já em execução, para promover o equilíbrio do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os novos veículos são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, e são dotados de elevador de acesso e espaço adaptado, conforme lei municipal.

Os 71 ônibus são em modelo convencional e micrão, adequados para circular em ruas menores dentro dos bairros. Dessa forma, irão atender as zonas de Manaus e devem tornar as viagens mais ágeis, pontuais e confortáveis. Os veículos entregues são das empresas Vega, Integração, Líder, São Pedro, Global e Açaí.

Intervenções

A ação integra um grande pacote de intervenções da Prefeitura de Manaus, para a melhoria da mobilidade urbana, que inclui, também, a construção das estações de transferência São Jorge, Arena, Santos Dumont e Parque das Nações. Estão incluídas, ainda, as reformas de plataformas de embarque e desembarque de passageiros no corredor Norte/Sul, reforma de terminais de integração e a construção do novo terminal Helso do Carmo Ribeiro, o T6, inaugurado no sábado, 26/12.

“Foi feita uma revolução na mobilidade. Entregamos diversas obras para a melhoria e conforto à população. O próximo prefeito receberá um sistema de transporte coletivo bem melhor do que eu recebi quando assumi a prefeitura, há oito anos, e com uma infraestrutura que amanhã pode comportar um BRT ou outro transporte de melhor nível tecnológico do que temos hoje”, finalizou Arthur.