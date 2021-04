Artistas realizam ações culturais em 6 municípios do Amazonas

Seis municípios amazonenses da calha do rio Solimões estão na rota do projeto cultural “Palhaçaria Navegante”, que percorrerá o interior do estado com dois espetáculos teatrais/circenses, respeitando as medidas sanitárias de prevenção.

Formada por 20 pessoas, entre artistas e técnicos, a equipe embarcou na manhã desta sexta-feira (30/04) com destino a Tabatinga, primeiro ponto de parada. Na sequência, o projeto passará por São Paulo de Olivença, Tefé, Coari, Codajás e Anori, até o dia 16 de maio.

Cada cidade receberá apresentações do projeto “Roda na Praça” em formato de cortejo, com números musicais e lúdicos, além de 20 DVDs do espetáculo “Imundo de Sofia”, de Ana Oliveira, que serão entregues à respectiva Secretaria Municipal de Educação ou Cultura.

“A tradição circense do Amazonas precisa dar conta das distâncias geográficas das nossas cidades. A oportunidade de realizar essa troca com públicos de lugares tão distintos somará grande valor à nossa arte, além de resgatar e valorizar a magia do circo junto à população”, explica a coordenadora e produtora do projeto, Ana Oliveira, da FitaCrepe Filmes e Artes Cênicas.

O projeto foi contemplado no Programa Cultura Criativa 2020/Lei Aldir Blanc, por meio dos Prêmios Feliciano Lana e Equipa Cultura, uma parceria do Governo do Amazonas com o Governo Federal.

Por conta do contexto de pandemia que vivemos, o projeto prevê uma série de medidas para diminuir os riscos de exposição e contaminação durante a viagem.

Ao invés de apresentar os espetáculos em praças e espaços públicos, como seria comum, os artistas farão cortejos “surpresa” pelas ruas das cidades, em dois grupos de cinco pessoas, para que os moradores possam assistir das janelas das suas casas, sem aglomeração.