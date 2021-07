‘Asfalta Manaus’ avança com a revitalização das ruas da capital

A Prefeitura de Manaus avança na execução do pacote de “Obras de Inverno”, também conhecido como “Asfalta Manaus”, que pretende revitalizar 1,7 mil ruas na capital. As obras de manutenção nas ruas no conjunto Parque das Laranjeiras, em Flores, e no conjunto Shangrilá, bairro Parque 10 de Novembro, ambos na zona Centro-Sul, foram finalizadas no último final de semana.

Ao todo, foram revitalizadas 61 ruas no Parque das Laranjeiras e 65 no Shangrilá, totalizando quase 45 quilômetros de extensão. O trabalho segue em outros locais e, nesta segunda-feira, 5/7, quase 30 servidores trabalham nas ruas General Vidal Pessoa e Constituição, no bairro Betânia, com a recomposição de base e implantação de 160 toneladas diárias de massa asfáltica em vias, que, segundo os moradores, estavam abandonadas há mais de cinco anos.

“A meta dada pelo prefeito David Almeida é que revitalizemos, pelo menos, 10 mil ruas. Além dos pacotes de Verão e Inverno, nossos distritos trabalham, diariamente, na recuperação de milhares de ruas em nossa cidade e não apenas nas principais, mas em becos, vielas e vias secundárias, que há muito tempo não recebiam ações de infraestrutura”, disse o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

O pacote de “Obras de Inverno” teve início na zona Leste, no bairro Jorge Teixeira, e atende 14 bairros da cidade. Ao todo, R$ 30 milhões estão sendo investidos ao longo de seis meses, de acordo com o prefeito David Almeida.

População

Segundo o aposentado Manuel Dutra, que mora há 15 anos no bairro Betânia, há tempos não via obras na sua comunidade e as ruas estão, realmente, muito deterioradas. “Ter as equipes de obras aqui na nossa comunidade e perceber as melhorias para todos me deixou esperançoso de dias melhores. Pois a infraestrutura é o mínimo que esperamos dos nossos governantes”, concluiu Dutra.