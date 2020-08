Assaltante é executado com 7 tiros no Nova Floresta após furtar celular

MANAUS – Um detento do regime semiaberto, foi assassinado com sete disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Cravistas, bairro Nova Floresta, zona Leste de Manaus. A execução ocorreu por volta das 22h00min, da noite de quarta-feira, (20).

Segundo a polícia, o mesmo teria furtado um celular na Invasão Grande Vitória e ao sair em fuga, o mesmo acabou sendo monitorado pelo GPS, do aparelho. Ao ser alcançado, o mesmo acabou sendo atingido com sete disparos de arma de fogo pelo corpo, os atiradores fugiram do local sem serem identificados.

O corpo foi periciado e constatado as sete perfurações pelo corpo. A vítima estava utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi assassinado. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação