Assaltantes são mortos a pedradas no Centro de Manaus

MANAUS – Dois homens até o momento não identificados, foram mortos a pedradas na noite de quarta-feira, (4), na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, zona Sul de Manaus. Os elementos estariam supostamente realizando assaltos na área, onde acabaram sendo perseguido e mortos a pedradas.

Após as agressões as vítimas saíram do local e deixaram os dois no meio da rua. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente deve ser liberado para serem enterrados. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia