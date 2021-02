Assassinos com mochila de entregador matam homem no Zumbi dos Palmares

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi assassinado com um tiro no abdômen no bairro Zumbi dos Palmares, rua Neopolis, zona Leste de Manaus. A vítima estava passando pelo local, quando criminosos armados se aproximaram da vítima e atiraram uma única vez contra o mesmo que morreu após agonizar por alguns minutos.

o garupa da moto estava com mochila de entregador no momento da ação criminosa. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também um crime de acerto de contas do tráfico de drogas. O corpo foi removido para o IML.

Texto: Correio da Amazônia