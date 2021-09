Assembleia Legislativa homenageia Saul Benchimol com Medalha Ruy Araújo

O advogado, mestre em Economia e Sociologia, e imortal da Academia Amazonense de Letras, Saul Benchimol foi homenageado, na manhã desta sexta-feira (17), pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com a outorga da Medalha Ruy Araújo, que representa a mais alta comenda da Casa Legislativa. O deputado Serafim Corrêa (PSB) foi o autor do Projeto de Resolução Legislativa nº 46/2021 que propôs a reverência, e que foi aprovado por unanimidade em votação realizada no último dia 1º de setembro.

“Nada mais justo do que o professor Saul Benchimol ser homenageado com essa medalha, que reconhece a vida daquelas pessoas que contribuíram para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento”, declarou Serafim Corrêa. O parlamentar lembrou da origem familiar de Benchimol, filho de imigrante judeu originário do Marrocos, e da trajetória acadêmica brilhante, tendo se formado bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no ano de 1957. Nos anos seguintes se graduou em economia, pela Yale University, e concluiu seu mestrado na Fullbright Scholarship, ambas nos Estados Unidos.

Saul Benchimol também é um dos fundadores do Clube da Madrugada, um dos mais importantes movimentos culturais do Estado, e atuou como professor de economia da UFAM. Junto com os irmãos Samuel e Israel, fundou o Grupo Bemol.

“Incrível que hoje eu esteja aqui recebendo homenagem por parte da Aleam, principalmente por ser a maior condecoração dada por este Poder”, celebrou o professor Saul, em seu discurso.

O homenageado falou ainda da honra que sente por esse reconhecimento, pois, relatou sua dedicação e empenho pelo desenvolvimento econômico, cultural e intelectual do Amazonas. “Faço questão me declarar amazonense; eu sou primeiro amazonenses e depois eu sou brasileiro”, disse, valorizando a condecoração recebida da Casa do Povo.

O presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade (PV), presidiu a Sessão Especial e, junto com o deputado Serafim Corrêa, entregou placa de honra ao mérito e a Medalha Ruy Araújo ao professor Saul Benchimol. Os deputados Abdala Fraxe (Podemos), Carlinhos Bessa (PV) e Delegado Péricles (PSL) também participaram do evento e destacaram, assim como o presidente Cidade, não apenas a experiência acadêmica, mas o perfil empreendedor de Saul, que foi, segundo os parlamentares, um importante fiador de ações empresariais no estado. “A Assembleia Legislativa representa o povo do Amazonas, e hoje o povo do Amazonas agradece por tudo o que o senhor fez e faz por esse estado”, declarou Cidade.