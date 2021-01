Atalaia do Norte tem o menor índice de mortes por covid-19

Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) é um dos municípios amazonenses que não registrou mortes por covid-19 entre novembro e dezembro. Além disso, a cidade também tem a menor média no trimestre de setembro a novembro.

O município também registrou desempenho favorável com queda em dezembro em comparação a novembro. Dessa maneira, Atalaia do Norte é a cidade amazonense com melhor tendência no fim do ano em relação aos casos de covid-19.

Outros municípios que não registraram mortes em novembro e dezembro de 2020 por covid-19 foram Amaturá, Anamã, Borba, Envira e Jutaí. Os dados são dos pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Henrique Pereira, Danilo Egle e Bruno Lorenzi sobre o índice de letalidade da covid-19.