Ataque aéreo de Israel derruba prédio de 12 andares na Faixa de Gaza

Um ataque aéreo israelense neste sábado (15), teve como alvo um prédio alto na Cidade de Gaza que abrigava escritórios da The Associated Press e outros meios de comunicação. O presidente da AP disse que a agência ficou “chocada e horrorizada” com o ataque.

Funcionários da AP e outros inquilinos evacuaram o prédio com segurança depois que os militares alertaram que a greve seria iminente em uma hora. Três mísseis pesados ​​atingiram o prédio de 12 andares, derrubando-o em uma nuvem gigante de poeira.

Por 15 anos, o escritório do último andar da AP e o terraço na cobertura foram locais privilegiados para cobrir os conflitos de Israel com os governantes do Hamas de Gaza, incluindo guerras em 2009 e 2014. A câmera da agência de notícias mostrava imagens ao vivo de 24 horas enquanto foguetes de militantes se dirigiam a Israel e ataques aéreos israelenses atingiram a cidade e seus arredores nesta semana.

“O mundo saberá menos sobre o que está acontecendo em Gaza por causa do que aconteceu hoje”, disse o presidente e CEO da AP, Gary Pruitt , em um comunicado. “Estamos chocados e horrorizados que os militares israelenses tenham como alvo e destruam o prédio que abriga o escritório da AP e outras organizações de notícias em Gaza.”

“Este é um desenvolvimento incrivelmente perturbador. Nós evitamos por pouco uma terrível perda de vidas ”, disse ele, acrescentando que a AP estava buscando informações do governo israelense e se engajou com o Departamento de Estado dos EUA para saber mais.

O prédio também abrigou os escritórios da TV Al-Jazeera, do Catar, bem como apartamentos residenciais. Os militares israelenses disseram que o alvo era o prédio porque continha ativos de agências de inteligência do Hamas, que estavam usando escritórios de mídia como “escudos humanos”. Não forneceu evidências para as reivindicações.

Horas antes, outro ataque aéreo israelense a um campo de refugiados densamente povoado matou pelo menos 10 palestinos de uma grande família, a maioria crianças, o ataque mais mortal do conflito atual.

O Comitê de Proteção aos Jornalistas, com sede em Nova York, exigiu que Israel “fornecesse uma justificativa detalhada e documentada” para o ataque.

“Este último ataque a um edifício há muito conhecido por Israel por abrigar a mídia internacional levanta o espectro de que as Forças de Defesa de Israel estão deliberadamente visando instalações da mídia a fim de interromper a cobertura do sofrimento humano em Gaza”, disse o diretor executivo do grupo, Joel Simon. em um comunicado.

AP