Atendimentos do PAC Educando serão direcionados para unidade da Galeria dos Remédios

Os atendimentos da unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) situada no bairro Educandos, zona sul de Manaus, serão realizados a partir desta quinta-feira (10/06), no PAC Galeria dos Remédios, no Centro. A unidade de Educandos foi alvo da ação de criminosos, na madrugada do último domingo (06/06), que atearam fogo em parte do espaço. O local ficará fechado e passará por reforma.

A secretária Mirtes Salles, titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), responsável pela gestão dos PACs, destacou que a medida atende determinação do governador Wilson Lima em garantir aos cidadãos acesso à documentação básica.

“Esses atos de vandalismo não irão impedir o poder público de realizar o seu trabalho. Estamos passando por uma pandemia, as pessoas estão precisando retirar RGs, e é o nosso dever garantir isso”, afirmou a gestora.

A secretária executiva de Cidadania da Sejusc, France Mendes, reforçou que as equipes dos PACs estarão a postos para receber a população. “Nós não vamos deixar que nenhuma pessoa seja lesada pela situação atípica que passamos. Todos os serviços realizados no PAC Educandos estarão no PAC Galeria dos Remédios. O Governo do Amazonas tem um compromisso com a população”, disse.

Agendamento – Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a emissão de documentação básica nos PACs é somente para casos emergenciais relacionados à saúde, acesso a benefícios e a trabalho. Os agendamentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, somente via ligação. Confira os números telefônicos de cada unidade:

PAC Alvorada: (92) 98450-0973 / 98500-6281 / 98454-8412

PAC São José: (92) 98405-2670 / 98471-9165 / 98422-7986

PAC Galeria dos Remédios: (92) 98413-3595 / 98469-8718 / 98469-9548

PAC Leste: (92) 98416-9538 / 98401-1875 / 98422-2150

PAC ViaNorte: (92) 98450-9399 / 98466-7400 / 98468-2974

PAC Sumaúma: (92) 98471-1691 / 98454-4772 / 98500-6372

PAC Compensa: (92) 98442-8539 / 98453-9089 / 98441-8100

PAC Parque Dez: (92) 98468-7043 / 98405-0380 / 98400-7792

PAC Iranduba: (92) 98463-2807

PAC Manacapuru: (92) 98464-9716

PAC Parintins: (92) 98473-8392

PAC Itacoatiara: (92) 98459-2220