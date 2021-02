Os vereadores autorizaram o ponto facultativo para estas terça-feira e quarta-feira (23 e 24), no parlamento municipal. Os parlamentares retornam com as sessões plenárias na próxima segunda-feira (1º).

O presidente da Casa, vereador David Reis, informou que o pedido foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. A medida deve desafogar o transporte público durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado.

O decreto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.