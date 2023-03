Atleta amazonense conquista duas medalhas de ouro no pan-americano de jiu-jitsu nos EUA

O lutador Steffano Cardoso, de 16 anos, garantiu duas medalhas de ouro no Pan Americano Jiu-jitsu Champion Juvenil Blue Middle e Absolute, segunda maior competição da modalidade, realizado na cidade de Kissimmee, na Flórida (EUA). Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o atleta recebe o Bolsa Esporte Estadual com promessa no alto rendimento amazonense.

“Quando temos atletas amazonenses conquistando títulos internacionais, sabemos que o nosso trabalho está no caminho certo. Por isso, o Governo do Amazonas tem dado todo suporte necessário, essa vitória só confirma que os investimentos estão trazendo grandes resultados”, disse o diretor-presidente Faar, Jorge Oliveira.

Organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), a edição 2023 do Pan-Americano de jiu-jitsu é uma das competições mais importantes do calendário anual da modalidade.

Praticando o esporte há mais de 9 anos, Steffano garantiu duas medalhas de ouro nas categorias Juvenil 2 Médio e Absoluto Pesado. O atleta destacou que a disputa serviu como preparação para o Campeonato Mundial de Jiu-jitsu que acontecerá na Califórnia (EUA).

“Na competição realizei lutas boas e bem finalizadas, gostei bastante da minha performance e agora é trabalhar para consertar os erros e no próximo campeonato voltar ainda melhor. Quero agradecer o governador Wilson Lima, por investir no esporte, elevando o nível do jiu-jitsu”, destacou o atleta Steffano.

Além da conquista no Pan-americano, o atleta é destaque em competições regionais, nacionais e mundiais. Já foi campeão Amazonense de Jiu-jitsu em 2022 e disputou o Campeonato Mundial Absoluto CBJJE, em São Paulo (SP).

Bolsa Esporte

Lançado pelo Governo do Amazonas, o Bolsa Esporte Estadual, beneficiou 89 atletas, desde a base, paratletas, alto rendimento e alto rendimento olímpico. O patrocínio inédito busca contribuir para formação de novos atletas, além de ser um incentivo para que os contemplados alcancem níveis nacionais e internacionais em suas modalidades.