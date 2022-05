Atletas amazonenses de Jiu-jitsu são destaque em Campeonato Brasileiro 2022

Com os melhores atletas da arte suave, no último final de semana aconteceu o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022, em São Paulo. Com apoio do Governo do Amazonas, 10 atletas que subiram ao pódio contaram com passagens aéreas e trouxeram medalhas de ouro e prata na bagagem para o estado.

“O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é uma das maiores competições no cenário esportivo nacional, e mais uma vez os nossos atletas se destacaram. Os títulos conquistados por cada um desses lutadores é fruto de toda dedicação e talento das equipes. Como Fundação de Alto Rendimento estaremos sempre apoiando porque queremos que a bandeira do Amazonas esteja sempre no pódio”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Reunindo atletas de diversas regiões brasileiras, o campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), iniciou no dia 6 de maio e se encerrou no último domingo (15/05).

A atleta faixa preta, Juliana Aleixo, do Clube Orley Lobato, competiu na categoria Meio Pesado feminino e destacou a importância do resultado para seu desenvolvimento como atleta.

“Tive duas lutas para conquistar a medalha de ouro e conseguir. Se não fosse o apoio do Governo do Estado, eu não teria participado dessa competição. Só tenho de agradecer ao reconhecimento que eles tiveram, sempre digo que sozinhos nós não somos nada, precisamos sempre de pessoas que acreditem e apoiem o nosso esporte”, ressaltou Juliana.

Participando pela primeira vez da competição nacional, representando o projeto social Suçuarana de jiu-jitsu, os atletas Rickson Ryan, Jadson Laynon e Anabelle Évany, de 11 anos, e David Washington, de 12 anos, conquistaram a primeira colocação no pódio. Para o treinador dos atletas mirim, Alan Batista, o apoio do Governo do Amazonas com as passagens foi primordial para a conquista dos atletas.

“O Governo do Amazonas foi fundamental para realização desse sonho, esse apoio foi um divisor de águas para nosso projeto. Foi a primeira vez que os atletas participaram de uma competição nacional e já trouxeram medalhas para o Amazonas. Meu sentimento como treinador é de dever cumprido com meus alunos e com meu estado”, ressaltou o treinador David Batista.

Confira os atletas que conquistaram medalhas:

• Rickson Ryan – 1° Lugar categoria Meio Pesado – Infantil 2

• Jadson Lynon -1° Lugar categoria Pesadíssimo – Infantil 2

• Anabelle Évany -1° Lugar categoria Pluma – Infantil 3

• David Washington – 1° Lugar categoria Pluma- Infantojuvenil 1

• Ana Keyla Cunha Queiroz – 1° Lugar categoria Juvenil 2 Absolutos Pesado e 2° Lugar na Juvenil 2 Médios Azul

• Davi da Silva Liborio – 1° Lugar na juvenil 2 Super Pesado e 2° Lugar na Juvenil 2 Absoluto Pesado

• Luane Carvalho Correia – 1° Lugar Super Pesado Azul e 1° Lugar Absoluto Azul

• Juliana Gonçalves de Souza Aleixo – 1° Lugar Meio-Pesado Preta Master 2

• Douglas Correa Lucena – 2° Lugar Juvenil 2 Médio Azul

• Ana Clara Diniz – 2° Lugar Infantil Peso Pesado