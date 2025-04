Atletas da Dr.Guaraná brilham no Majestic 5 e conquistam títulos em Manaus

Dois atletas apoiados pela empresa Dr.Guaraná Energy Shot foram destaque da quinta edição do Majestic BJJ Challenge. O maior evento de lutas casadas de jiu-jítsu da Região Norte do Brasil movimentou o Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, na noite do último sábado (05/04).





Juliana Gonçalves Aleixo (CT Brunocilla) mostrou porque é uma das atletas mais longevas do jiu-jiu-jítsu e da luta livre no estado. A faixa preta não teve dificuldades para impor seu jogo diante de Keetleyn Nunes (Atos), vencer por pontos a peleja e chegar ao tetracampeonato do Majestic.

“Muito feliz pela luta, por fazer tudo que eu tinha planejado. Essa vitória eu divido com toda a minha equipe, staff, apoiadores e patrocinadores. Agradeço especialmente ao Dr.Guaraná por sempre estar ao meu lado, acreditando e investindo no potencial de uma atleta máster”, disse a Rainha das Lutas do Amazonas.

No masculino, outra vitória do elenco estrelado da Dr.Guaraná, o energético que potencializa os treinamentos e a recuperação pós-luta dos atletas de alto rendimento. Arcângelo “Anjo” Oliveira (CT Brunocilla) pegou uma pedreira pela frente: Francisco Araújo (Ribeiro Jiu-Jítsu). Os atletas, que também são lutadores de MMA profissional na categoria até 77kg, fizeram um dos combates mais movimentados da noite. No final, vitória por finalização em mata leão e festa do Anjo da Luta Livre.

“Eu já sabia que ele vinha muito forte e treinei para essa luta como se fosse a luta da minha vida. Agradeço a todos os meus mestres, patrocinadores, apoiadores, familiares. Agradeço ao meu adversário por aceitar a luta. Agradeço ao evento, que teve uma excelente e estrutura e é nosso, sem dúvida um dos melhores do Brasil”, disse o campeão.

A marca Dr.Guaraná teve outro competidor no tatame do Majestic 5. O faixa preta Robert Faulkner (Atos) enfrentou Fredson Alves (Ribeiro Jiu-Jítsu), que venceu o combate por uma vantagem.