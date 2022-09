Atrás em todas as pesquisas, Eduardo Braga apela para fake news e recebe punição

O senador Eduardo Braga (MDB), é obrigado a conceder direito de resposta ao governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), por ofensas e informações falsas, feitas sem comprovação, em entrevista à emissora da Rede Amazônica, na última semana.

Com isso, Wilson Lima, ganhou o direito de resposta concedido na edição desta segunda-feira, 19, do telejornal JAM1, da Rede Amazônica, após entrar na Justiça solicitando o espaço.

Regra é regra

As regras da rodada de entrevistas vetavam aos candidatos, a menção aos demais postulantes ao cargo, com acusações. A resposta teve a duração de 1 minuto.

A ação coordenada pelos advogados de Wilson Lima, o Departamento Jurídico da Rede Amazônica entendeu que Eduardo Braga descumpriu as regras pré-estabelecidas e informadas em reunião, aos representantes e assessores dos políticos.

Durante a entrevista, Braga, que figura em terceiro colocado na corrida pelo Governo do Amazonas, nas últimas seis pesquisas divulgadas entre agosto e setembro, inclusive na Pesquisa Ipec, divulgada no último sábado, afirmou que Wilson Lima havia mentido sobre a existência de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), no interior do Estado.

É do conhecimento de todos que no interior do Amazonas, existem as unidade inauguradas na gestão do atual governador, portanto, as fake news de Eduardo Braga foram desmentidas por dados públicos contidos no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), do DataSus.

Na plataforma, consta a existência de UTIs nas modalidades adulto e pediátrica em Parintins e em outros dois municípios do Estado.

No direito de resposta, Wilson Lima destaca que, “irresponsavelmente”, Braga trouxe informações falsas sobre sua gestão. Uma delas, a de que ele soube com antecedência da possibilidade de faltar oxigênio medicinal em Manaus, durante o segundo pico da pandemia da Covid-19. Isso não ocorreu.

De acordo com o governador, “por falta de conhecimento ou por malícia do candidato Eduardo Braga, está atrás em todas as pesquisas de intenção de votos, apela e ofende”.