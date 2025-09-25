Atraso na radioterapia aumenta risco de morte e compromete chances de cura no SUS

A radioterapia, indicada em algum momento para até 60% dos pacientes com câncer, continua sendo um dos principais gargalos do Sistema Único de Saúde (SUS). Falta de equipamentos, filas longas e desigualdade regional dificultam o acesso ao tratamento e comprometem as chances de cura de milhares de brasileiros.





Um alerta recente da Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) revela que atrasos no início das sessões podem aumentar em até 29% o risco de morte de pacientes oncológicos, transformando tumores de bom prognóstico em casos sem perspectiva de cura.

Cada semana conta

Estudos internacionais reforçam o impacto do tempo sobre os resultados. Uma revisão que analisou mais de 1,2 milhão de pacientes mostrou que, em tumores de cabeça e pescoço, quatro semanas de espera elevam em quase 10% a mortalidade. No câncer de colo do útero, um mês de atraso aumenta esse risco em 23%. Se a demora chega a três meses, o impacto acumulado alcança 29%.

“Tempo é vida em oncologia. O paciente que poderia ter chance de cura corre o risco de ver a doença avançar e se tornar incurável”, afirma Gustavo Nader Marta, presidente da SBRT.

Embora a legislação brasileira determine que o tratamento comece em até 60 dias após o diagnóstico, a realidade é diferente. Dados do movimento Todos Juntos Contra o Câncer indicam que, em média, o paciente do SUS espera 50 dias para confirmar o diagnóstico e outros 75 dias para iniciar a primeira sessão.

Como funciona a radioterapia

A radioterapia utiliza radiação ionizante de alta energia para destruir células tumorais. O tratamento pode ser aplicado sozinho ou combinado com cirurgia e quimioterapia, estando presente em até 60% dos planos terapêuticos. Entre os tipos de câncer mais comuns tratados pela técnica estão mama, próstata, pulmão, reto, colo do útero e tumores de cabeça e pescoço.

Além das situações com intenção curativa, a radioterapia também é indicada para aliviar sintomas, como dor causada por metástases ósseas ou sangramentos. Avanços recentes permitiram técnicas mais precisas, como as chamadas radioterapias ablativas. No entanto, muitos serviços do SUS ainda não oferecem esses recursos por falta de equipamentos modernos.

Distância e custo agravam o problema

Os atrasos não aumentam apenas a angústia do paciente, mas também comprometem os resultados e os custos para o sistema de saúde. “Quando a radioterapia não acontece no tempo adequado, muitos pacientes apresentam recidiva precoce. O retratamento não oferece a mesma chance de cura e acaba sobrecarregando um sistema já limitado”, explica Raquel Guimarães, radio-oncologista do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Além da demora, a distância é outro desafio. Estimativas da SBRT indicam que a jornada até um centro de radioterapia pode chegar a 167 quilômetros em média. No Norte e no Nordeste, há casos de pacientes que viajam mais de 12 horas de ônibus ou até dias de barco para fazer sessões diárias.

Especialistas alertam que investir na ampliação e modernização dos serviços de radioterapia é urgente para salvar vidas, reduzir custos e garantir que o direito ao tratamento oncológico seja cumprido no país.

