Atualiza Pescador: Amazonas entrega 2,1 mil kits de proteção individual

Em uma canoa motorizada, portando uma rede malhadeira e com um sorriso no rosto, a pescadora Francinete Duarte, de 47 anos, vem realizando sua atividade de pesca diariamente no Lago do Cacau, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Ela foi uma das beneficiadas pela segunda fase do Programa Atualiza Pescador.





A ação executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), tem o objetivo de beneficiar os pescadores e pescadoras, com entregas de 2,1 mil kits de proteção individual, abrangendo todos os municípios do estado. As entregas ocorrem até o mês de junho.

Francinete, pescadora há mais de 13 anos, e também filha de produtores rurais, ressalta que o kit é completo, e que vai ajudar os pescadores em períodos chuvosos e em dias quentes.

“Vem o chapéu, a camisa, o colete, a lona, tudo que a gente precisa, às vezes a nós saímos para trabalhar, e às vezes chove, e a gente precisa se proteger do sol também, porque a gente é pescador, essa é a nossa rotina diária”, diz ela.

Motores rabetas

Ela também foi uma das contempladas com um motor rabeta entregue durante ação do Governo do Amazonas. Foram entregues 92 motores rabetas para os pescadores de Iranduba. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de R$ 100 mil liberados pelo governador Wilson Lima, por meio de uma emenda do deputado estadual João Luiz.

“É uma bênção receber um prêmio desse, porque às vezes a gente vai pescar em um lugar mais distante, e às vezes você quer vender seu peixe e não tem condições de levar até o porto do nosso município, do Cacau. E também, não só para pesca, serve para nossa locomoção no dia-a-dia”, finaliza Francinete.

De acordo com o secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen, o kit de proteção individual é pensado para a segurança do trabalhador, evitando problemas futuros, devido à exposição ao sol e a chuva.

“O governador Wilson Lima sempre determinou que tenhamos uma atenção especial à classe dos pescadores do Amazonas. O Programa Atualiza Pescador vem para implementar junto ao pescador esses equipamentos de proteção que eles tanto precisam”, diz Cohen.

Entregas em 2023

No ano passado, foram beneficiados mais de 1,1 mil pescadores dos municípios de Anamã, Apuí, Benjamin Constant, Caapiranga, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Manaquiri, Manaus, Maraã, Nhamundá, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Silves e Tapauá.

No total, serão mais de 3,2 mil kits Atualiza Pescador beneficiando os trabalhadores de todos os municípios do Amazonas. Cada kit contém: camisa de proteção UV, chapéu, lona, colete salva-vidas e protetor solar.