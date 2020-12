Atualização cadastral de animais é prorrogada em 13 municípios

A segunda etapa da atualização cadastral de animais foi prorrogada até 18 de dezembro nos 13 municípios amazonenses do Bloco I do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (Pnefa).

Inicialmente, a notificação de rebanhos estava programada para encerrar nesta segunda-feira (30).

A portaria que alterou o prazo foi publicada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 26.

O prazo foi ampliado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal em virtude das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, incluindo a redução do horário de atendimento presencial na Adaf.

Os produtores deverão se dirigir à Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) onde sua propriedade estiver cadastrada para realizar a notificação.

Além do atendimento presencial, também é possível acessar a ficha de notificação de atualização no site da Adaf (adaf.am.gov.br) e encaminhá-la, preenchida, por e-mail ou Whatsapp, à Ulsav em seu município.

A atualização é voltada para coletar informações de todos os animais presentes nas propriedades, não apenas bovídeos. “É importante manter os dados atualizados para fins de fiscalização, atendimentos de doenças e para estimativa dos rebanhos do estado”, destaca a fiscal agropecuária e médica veterinária da Adaf, Joelma Silva.

As multas pela não declaração custam R$ 20 por animal de médio porte (ovinos, caprinos e suínos) e R$ 40 por animal de grande porte (bovídeos e equídeos). A falta de atualização implica na liberação da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).