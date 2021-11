Aulão de ritmos no estacionamento da Águas de Manaus retorna às atividades

Nesta terça-feira (09), os moradores de Manaus voltam a contar com um espaço gratuito para a prática esportiva. Após mais de um ano e meio suspenso por conta da pandemia, o aulão de ritmos da Águas de Manaus retorna às atividades.

A concessionária abrirá suas portas todas as terças-feiras para receber a população no estacionamento da sede administrativa da empresa, localizada na Avenida André Araújo, 1981, Aleixo. As aulas são gratuitas. A empresa disponibilizará toda estrutura necessária para a atividade, como palco, instrutores e água à vontade. Nesta terça, o aulão inicia às 18h30.

Para ter acesso ao evento, é necessário apresentar o cartão de vacinação. A empresa também vai adotar outras medidas de proteção contra a Covid-19 como a aferição de temperatura, uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento. Depois disso, é só aproveitar e queimar as calorias ao som dos mais diversos ritmos.

O aulão de ritmos faz parte do “Manaus no Coração”, projeto da concessionária que engloba uma série de ações gratuitas voltadas para o empreendedorismo, lazer, esporte, cultura, educação e capacitação profissional da população de Manaus. “Depois de um período muito crítico da pandemia, estamos reabrindo nossas portas para a população de Manaus. Somos uma empresa que está sempre muito próxima da cidade e ações como o aulão de ritmos visam mostrar manter esse bom relacionamento com a cidade. Convidamos a população para participar desta atividade”, disse Semy.