Aulas de dança e pilates no Parque Municipal do Idoso beneficiam idosos em Manaus

A Fundação Doutor Thomas (FDT), por meio da Prefeitura de Manaus, está proporcionando diariamente aulas de dança e pilates para os frequentadores matriculados no programa “Conviver” do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na zona Centro-Sul da cidade. Essas atividades têm se mostrado aliadas fundamentais para a saúde e bem-estar da pessoa idosa.





Com o objetivo de contribuir para uma vida mais saudável e ativa, além de auxiliar no combate à depressão e ansiedade, as aulas de dança contam com 16 turmas e 352 alunos, enquanto as aulas de pilates possuem nove turmas e 198 alunos neste ano.

“A Fundação Doutor Thomas coordena o programa ‘Conviver’ – Parque Municipal do Idoso (PMI) e estamos sempre trabalhando para fortalecer ainda mais a nossa referência em um atendimento humanizado à terceira idade na região Norte. Proporcionamos oportunidades de exercício físico como o pilates e a dança, socialização e promoção da saúde para a população idosa”, afirmou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Benefícios da Dança: A professora Simone Picanço, mestre em Letras e Artes, destaca como a dança não apenas aprimora a técnica, mas também oferece uma catarse emocional, ajudando os alunos a ganharem autoconfiança e a enfrentarem medos. Para Antônio Rodrigues, de 83 anos, as aulas de dança aumentaram sua disposição e o fizeram recordar momentos de sua juventude.

Benefícios do Pilates: Halia Moreira, professora de Educação Física com especialização em Pilates, ressaltou os benefícios da atividade para a pessoa idosa, incluindo melhora do condicionamento físico, equilíbrio e estabilidade muscular. Hilda Gomes, de 80 anos, relatou uma transformação significativa em sua vida desde que incorporou o pilates em suas atividades, trazendo mudanças positivas para sua saúde e bem-estar.

Prevenção e Orientação: Os idosos que frequentam ambas as atividades recebem atenção e instruções para evitar quedas e outros acidentes. Os professores estão atentos para garantir que os movimentos realizados sejam seguros e confortáveis para os alunos.

As aulas de dança e pilates no Parque Municipal do Idoso não apenas proporcionam atividade física, mas também promovem socialização, saúde mental e bem-estar, tornando-se aliadas fundamentais para a qualidade de vida da pessoa idosa.