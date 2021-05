Aulas em Atalaia do Norte devem ser retomadas este mês

Está prevista para este mês a retomada das aulas presenciais da rede municipal em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus). Houve uma reunião para a definição do retorno entre a prefeitura e o Ministério Público do Amazonas (MPAM), onde um acordo foi firmado.

No encontro, foram discutidos o número de internações, situação epidemiológica de casos no município, vacinação dos grupos prioritários e dos professores, retorno das aulas presenciais na rede privada e na rede municipal, que está suspensa há mais de um ano. O município se comprometeu em apresentar um cronograma de retorno, a ser cumprido a partir do próximo mês, com as aulas iniciando de forma híbrida e gradual com observação de todos os protocolos sanitários.

A retomada das aulas nas escolas da rede estadual será objeto de discussão com a Secretaria de Estado da Educação. As aulas nas aldeias indígenas permanecem sem definição em razão das restrições de acesso.

Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município de Atalaia do Norte é de 0,450, considerado muito baixo, o pior no Estado. Apesar disso, a cidade apresentou evolução em outros aspectos avaliados.