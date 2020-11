Aulas presenciais retornam para 50 mil alunos da Região Metropolitana de Manaus

Cinquenta mil alunos da rede estadual retornaram às aulas presenciais nesta segunda-feira (23/11), em 69 escolas de ensinos Fundamental e Médio, situadas em 12 municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Todas as unidades passaram por adequações estruturais para garantir o cumprimento dos protocolos de saúde e combater a Covid-19, promovendo um retorno seguro para alunos e profissionais de educação.

O retorno acontece em escolas dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Autazes, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga e Manaquiri.

Até a quarta-feira (25/11) outras quatro unidades devem retornar às atividades. Em todas as escolas, a retomada segue o modelo de revezamento entre atividades presenciais e remotas.

“A cada semana nós teremos novos municípios reiniciando suas atividades para que, no menor espaço de tempo possível, a gente possa ter reiniciado em todos os municípios”, assegurou Luís Fabian Barbosa, secretário de Educação em exercício.

Ele destacou, ainda, que a Secretaria de Educação e Desporto realiza um trabalho pedagógico que inclui avaliação diagnóstica dos alunos para verificação de conteúdo absorvido nas aulas não presenciais, dando início a um processo de recuperação da aprendizagem.

Foto: Herick Pereira/SecomAdequações estruturais – Seguindo o modelo adotado nas escolas da capital, a retomada no interior segue os protocolos de segurança em saúde, estipulados em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Foram instaladas pias e dispositivos de álcool gel/sabão, e a sinalização, em todos os ambientes das escolas, destacando as medidas de distanciamento social, higienização correta das mãos e uso obrigatório de máscaras de pano. Além disso, cada estudante recebeu duas máscaras, e todos tiveram a temperatura corporal aferida na entrada das escolas.

Sistema híbrido – Assim como aconteceu em Manaus, as turmas do interior foram divididas em blocos (A e B), que se revezarão entre as atividades presenciais e as remotas. Às sextas-feiras, não haverá aula nas unidades, sendo esse dia reservado para o Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) dos professores. A decisão, no entanto, não implica que os estudantes não terão atividades pedagógicas para realizar em casa.

As equipes escolares do interior já informaram aos alunos os blocos aos quais eles pertencem. Caso o estudante ou o pai/responsável ainda não saiba, ele pode entrar em contato com a gestão da escola. É importante que todos se mantenham atentos aos meios de comunicação (telefone, aplicativos de mensagem instantânea etc.) para que recebam as devidas orientações a respeito do retorno das aulas.