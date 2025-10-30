Recuperação econômica retira famílias da pobreza e diminui público do Bolsa Família

Mais de 2 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família ao longo de 2025, impulsionadas principalmente pelo aumento da renda e pela formalização no mercado de trabalho, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social.





Em outubro, o programa registrou 18,9 milhões de beneficiários — o menor número desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o mais baixo desde julho de 2022, considerando o período do Auxílio Brasil.

Segundo o governo federal, a redução reflete a melhora no cenário econômico, com avanços nas políticas de geração de emprego e renda e na valorização do salário mínimo. Técnicos da pasta destacam que o movimento é positivo, por representar famílias conquistando maior autonomia financeira.

Ainda assim, o ministério reforça que milhões de brasileiros seguem dependentes do programa para garantir alimentação e condições básicas de vida, mantendo o Bolsa Família como um dos principais instrumentos de proteção social do país.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social