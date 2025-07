Aumento de acidentes com motos leva a reforço no trânsito em Manaus

A Prefeitura de Manaus, reforça, neste domingo, 27/7, data em que se celebra o Dia do Motociclista, a importância da prudência e do respeito às regras de trânsito por parte de todos os condutores, em especial os motociclistas, que representam a maioria das vítimas de acidentes graves na cidade.





Levantamento realizado pelo IMMU revela que, apenas nos seis primeiros meses deste ano, 60 motociclistas perderam a vida em acidentes nas ruas de Manaus. O número representa quase metade das mortes no trânsito no período, que totalizam 124 ocorrências, um dado preocupante, embora represente uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 72 mortes de motociclistas.

Além das fatalidades, os dados de atendimentos de emergência reforçam a gravidade da situação. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre janeiro e junho deste ano, 7.846 pessoas foram atendidas após acidentes de trânsito em Manaus. Desse total, 71% envolviam motociclistas, o que representa mais de 5.600 atendimentos.

Colisões, quedas e atropelamentos são os tipos de acidente mais comuns entre os motociclistas, que muitas vezes estão no trânsito a trabalho, atuando como entregadores ou motoristas de aplicativo. O que deveria ser um trajeto rotineiro se transforma, frequentemente, em um cenário de risco.

“É alarmante perceber que, mesmo com a redução no número de mortes, os motociclistas continuam sendo as principais vítimas no trânsito de Manaus. Nosso compromisso é intensificar ações educativas e de fiscalização para que essas vidas sejam preservadas. Cada número representa uma história interrompida, uma família afetada. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que cada condutor adote uma postura responsável e respeitosa no trânsito”, destaca o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, também reforça o impacto social dos acidentes. “As ocorrências envolvendo motocicletas são preocupantes e sinalizam que é necessário um cuidado redobrado por parte dos condutores para evitar danos à sua vida e à de outras pessoas. A preocupação deve ser com a saúde individual e também coletiva, uma vez que um acidente mobiliza todo o núcleo familiar nos cuidados para recuperação do acidentado”, pontua.

Aumento da frota no trânsito

O cenário de risco ganha ainda mais destaque diante do crescimento acelerado da frota de veículos em Manaus. Somente nos seis primeiros meses deste ano, a cidade recebeu mais de 21 mil novos veículos, alcançando a marca de 1.013.479 veículos registrados. Desse total, 339 mil são motocicletas, o que representa um terço da frota da capital. Manaus registra, em média, 4 mil novos veículos por mês, sendo que metade são motos.

Com esse crescimento, os desafios para garantir a segurança e a fluidez no trânsito também aumentam. O IMMU tem atuado em diversas frentes para melhorar as condições de circulação e, sobretudo, proteger a vida dos motociclistas.

“Temos avançado com medidas específicas para esse público, como a implantação de faixas exclusivas de espera para motos em semáforos de grandes avenidas. Ao todo, já são 25 faixas instaladas em pontos como a Djalma Batista, Max Teixeira, Constantino Nery e Autaz Mirim. Além disso, estamos reforçando ações de fiscalização e campanhas educativas para orientar esses condutores”, afirma Arnaldo Flores.

Fiscalização intensiva com foco em motociclistas

A fiscalização de trânsito tem papel essencial na redução de acidentes. Uma das principais iniciativas do IMMU nesse sentido é a operação “Cavalo de Aço”, voltada especificamente à fiscalização de motociclistas. De janeiro a junho deste ano, a operação realizou mais de 2 mil abordagens, com 489 autuações por infrações como ausência de capacete, condução sem habilitação e veículos sem condições de segurança. Ao todo, 67 motocicletas foram removidas.

A operação tem caráter preventivo e busca coibir condutas que colocam em risco a segurança viária, especialmente em áreas com alto índice de sinistros.

“A fiscalização é parte essencial do nosso trabalho, pois inibe práticas perigosas e salva vidas. A operação ‘Cavalo de Aço’ tem sido fundamental nesse sentido, principalmente em pontos críticos da cidade. Aliamos essa atuação à educação no trânsito para mudar comportamentos e formar condutores mais conscientes”, reforça o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Leda Júnior.

Educação e consciência: papel fundamental

Na linha de frente das campanhas educativas, a educadora de trânsito do IMMU, Hanara Souza, lembra que atitudes simples fazem toda a diferença no dia a dia.

“Usar o capacete corretamente e afivelado, respeitar o limite de velocidade, manter distância segura dos veículos e nunca trafegar pelo corredor de forma arriscada são cuidados que salvam vidas. O trânsito é um espaço coletivo, e a segurança depende da atitude de cada um”, orienta Hanara.

O IMMU segue monitorando constantemente os índices de sinistros, intensificando ações de educação, engenharia e fiscalização, para garantir que motociclistas — que, em sua maioria, são trabalhadores essenciais — possam circular com mais segurança nas ruas da capital.